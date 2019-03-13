Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

16 dakika önce

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak öngörülüyor.

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Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksama, çatı uçması ile ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:29 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, İstanbul, Güncel
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