Marmara'da Hava Durumu
1 saat önce
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi
'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıkları bölgede mevsim normalleri civarında seyredecek.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, yer yer pus ve sis bekleniyor.
Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:18 Kaynak: AA
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