Marmara'da Hava Durumu

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen Marmara Bölgesi'ne, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen Marmara Bölgesi'ne, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.



Bölge genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normalleri civarında seyredecek.



Parçalı, çok bulutlu hava beklenen bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde sağanak ile yer yer pus ve sis öngörülüyor.

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