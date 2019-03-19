Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

14 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Yer yer pus ve sis öngörülen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:25 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel
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