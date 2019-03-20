Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgenin, kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:21 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel
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