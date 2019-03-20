Marmara'da Hava Durumu
1 saat önce
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi
'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgenin, kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:21 Kaynak: AA
Emekliler Temmuz'da En Az Yüzde 5 Zam Alacak
Deprem Kahininin Türkiye İçin Yaptığı Tahmin Doğru Çıktı
Öğrenciler Derste Deprem Konusunu İşlerken Deprem Oldu
Şırnak'ta Hain Tuzak! 1 Asker Şehit ve 1 Yaralımız Var