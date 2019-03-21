Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

47 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Marmara'da Hava Durumu, System.String[]
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusunda, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:13 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TV'lerde Boy Gösteren Sahte Profesör İçin İstenen Ceza Belli Oldu İlluminati Tarikatı Emlak Kralına Kancayı Taktı! Son Dakika! Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Memur ve Memur Emeklisinin Gözü Ek Göstergede
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 10:00:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]