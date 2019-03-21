Marmara'da Hava Durumu
47 dakika önce
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Marmara Bölgesi
'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusunda, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:13 Kaynak: AA
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