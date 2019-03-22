Marmara'da Hava Durumu
1 saat önce
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Marmara Bölgesi
'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.
Parçalı ve az bulutlu havanın öngörüldüğü bölgede, yer yer pus ve sis etkili olacak.
Bölgede rüzgar, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:14 Kaynak: AA
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