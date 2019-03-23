Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin Sakarya çevrelerinde, öğle saatlerinde sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:15 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel
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