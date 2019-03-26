Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, az bulutlu ve açık hava beklenen bölgenin batısı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu geçecek.

Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgar, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:09 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel
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