Marmara'da Hava Durumu
1 saat önce
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi
'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, az bulutlu ve açık hava beklenen bölgenin batısı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu geçecek.
Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgar, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:09 Kaynak: AA
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