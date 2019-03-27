Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın öngörüldüğü bölgede rüzgar, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:38 Kaynak: AA

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