Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

29 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, güneybatı kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Bölgede kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:32 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel
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