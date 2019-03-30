Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

2 dakika önce

Parçalı havanın hakim olması beklenen Marmara Bölgesi'nin batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da Hava Durumu, System.String[]
Parçalı havanın hakim olması beklenen Marmara Bölgesi'nin batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı hava beklenen bölgenin batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sakarya'nın güney kesimlerinde orta kuvvette zirai don beklenen bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Bölgede etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ile fırtına ve zirai don nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:17 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel
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