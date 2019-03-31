Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu

Marmara'da Hava Durumu

7 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde, parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Marmara'da Hava Durumu, System.String[]
Marmara Bölgesi'nde, parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.

Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede, Sakarya'nın güney kesimlerinde hafif kuvvette zirai don öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına ile zirai don öngörüldüğünden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:05 Kaynak: AA

Sakarya, Marmara Bölgesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı Şarkıcı Tuğba Ekinci, Oy Vereceği İsmi Açıkladı Oy Kullanan Cem Yılmaz, Sandık Başında Espriyi Patlattı Oy Kullanma Saatinden Önce Okula Gelen Sezen Aksu, Oyunu Kullanamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 11:12:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Durumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]