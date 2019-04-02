Marmara'da Hava Durumu
43 dakika önce
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi
'nde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.
Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, saatte 30-60 kilometre hızda olarak esecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:03 Kaynak: AA
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