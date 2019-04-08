Marmara'da Hava Durumu
1 saat önce
Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak bekleniyor.
Marmara Bölgesi
'nde aralıklı sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı sağanak bekleniyor.
Bölgede rüzgarın güneyli, öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:07 Kaynak: AA
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