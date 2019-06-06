Marmara'da hava durumu
44 dakika önce
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Marmara Bölgesi
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:47 Kaynak: AA
'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.
Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunda çok bulutlu hava öngörülüyor.
Öğle saatlerinden sonra Sakarya
çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin edilen bölgede rüzgar, batı ve güneybatı (lodos), akşam saatlerinde doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Pençe Harekâtı'nda 3, Zap bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker bayramı diye bir bayram yok
Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi 12 saat sonra bulundu
Hakim ve savcı yardımcılarının görevleri belli oldu