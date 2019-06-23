Son Dakika Haberleri: Marmara'da hava durumu
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Marmara'da hava durumu

32 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

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Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:22 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi, Güncel
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