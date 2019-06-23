Marmara'da hava durumu
32 dakika önce
Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Marmara Bölgesi
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:22 Kaynak: AA
'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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