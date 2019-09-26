Marmara'da hava durumu
15 dakika önce
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:08 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.
Parçalı ve az bulutlu hava beklenen bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos), öğleden sonra kuzeyi, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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