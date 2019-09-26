Son Dakika Haberleri: Marmara'da hava durumu
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Marmara'da hava durumu

15 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve az bulutlu hava beklenen bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos), öğleden sonra kuzeyi, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:08 Kaynak: AA
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