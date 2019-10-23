Marmara'da hava durumu
20 dakika önce
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:02 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yer yer pus ve sis öngörülüyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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