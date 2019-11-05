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Marmara'da hava durumu

7 saat önce

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da hafif sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da hafif sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul ve bölgenin doğusunda (Kocaeli ve Yalova) öğle saatlerine kadar hafif sağanak öngörülüyor.

Yer yer sis ve pus beklenen bölgede rüzgar, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, öğleden sonraya kadar zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) esecek.

Marmara Bölgesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:56 Kaynak: AA
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