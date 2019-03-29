Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Parçalı Bulutlu

Marmara'da Hava Parçalı Bulutlu

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Marmara'da Hava Parçalı Bulutlu, System.String[]
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak.

Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklenen bölgede, Sakarya'nın güney kesimlerinde orta kuvvette zirai don öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar, fırtına ve zirai don ihtimali nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:26 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel
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