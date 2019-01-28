Marmara'da Hava Sıcaklığı Artıyor

Hava sıcaklığının yarın Marmara Bölgesi
'nde 2-6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan son
değerlendirmelere göre, yurt genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu,
Kıyı Ege
, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun
doğusu ile Edirne
, Çanakkale
, Antalya
, Kars
, Erzurum
, Ağrı
, Iğdır
ve Şanlıurfa
çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kars, Erzurum, Bitlis
, Muş
, Hakkari
, Van
ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, Muğla
ve Şırnak
çevrelerinde kuvvetli
sağanak, Hakkari, Şırnak'ın doğu kesimlerinin
yüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar (20 cm
üzeri) şeklinde olacağı öngörülüyor.
Bu gece ve yarın sabah
saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi
'nin güneydoğu kesimlerinde ise çığ
tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklığının yarın Marmara Bölgesi'nde 2-6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.