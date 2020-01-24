Marmara'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak - Son Dakika
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Marmara'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak

15 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın güney ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında olacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), öğleden sonra güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:52 Kaynak: AA
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