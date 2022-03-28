Marmara'da hava sıcaklıkları artacak - Son Dakika
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Marmara'da hava sıcaklıkları artacak

28.03.2022 15:57
Marmara'da hava sıcaklıkları artacak

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce (MGM), Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı bildirildi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce (MGM), Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı bildirildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; halen Marmara Bölgesi genelinde (İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) mevsim normalleri ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren de bölge genelinde biraz daha artarak, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (4 ila 8 derece) yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi. Bölgeye bağlı il merkezlerinde bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olması bekleniyor: İstanbul: 21, Edirne: 24, Tekirdağ: 21, Kırklareli: 24, Kocaeli: 26, Sakarya: 29, Yalova: 25.


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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı 4 ila 8 derece artacak Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı 4 ila 8 derece artacak

Marmara Bölgesi, Meteoroloji, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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