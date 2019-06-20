Son Dakika Haberleri: Marmara'da kaçak deniz patlıcanı avına 11 bin lira ceza
Son Dakika Güncel Haber

Marmara'da kaçak deniz patlıcanı avına 11 bin lira ceza

1 saat önce

TEKİRDAĞ'da, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Marmara Denizi'nde, kaçak avcılara yönelik düzenlenen operasyonda, deniz patlıcanları ele geçirildi.

Marmara'da kaçak deniz patlıcanı avına 11 bin lira ceza, System.String[]
TEKİRDAĞ'da, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Marmara Denizi'nde, kaçak avcılara yönelik düzenlenen operasyonda, deniz patlıcanları ele geçirildi. 6 şüpheliye toplam 11 bin 445 TL para cezası kesildi. 
İl  Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmara Denizi'nde Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında, kaçak avcılık yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyonda, 2 teknede arama yapıldı. Aramada kaçak avlanmış deniz patlıcanları ele geçirilirken, teknelerdeki 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere toplam 11 bin 445 TL para cezası uygulanırken, kaçak avlanan deniz patlıcanları da denize bırakıldı. Kaçak avcılıkta kullanılan 2 tekne 1 ay süreyle denizden men edildi.
YURT DIŞINA SATIYORLAR
Deniz patlıcanları, protein içeriği zengin olması nedeniyle spor yapan kişilerin gelişimine yardımcı olduğu gibi, diş eti rahatsızlıklarından, yorgunluğa kadar bir çok rahatsızlığa iyi geliyor. Deniz patlıcanın kilosu 30 dolardan 150 dolara kadar satılabiliyor. Türkiye'de devlet kontrolünde toplanan deniz patlıcanın tekil bireyler tarafından toplanması ve yurtdışına satılması nedeniyle yasak olduğu biliniyor.


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:38 Kaynak: DHA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmara Denizi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parktaki aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılan çocuk öldü Fuhuş iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Kadınlar kaçarken evdeki adam balkondan atladı Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı Bartın'daki sağanak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 22:41:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara'da kaçak deniz patlıcanı avına 11 bin lira ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]