Marmara'da, Kadına Yönelik Şiddet toplantısı - Son Dakika

Marmara İlçesi'nde Kaymakam Göksel Yüksel başkanlığında, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme' toplantısı yapıldı.

'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme' toplantısı, Marmara Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Kaymakam Göksel Yüksel başkanlığında korona virüs tedbirleri dikkate alınarak sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Toplantıda; "2021 yılı başından günümüze kadar Marmara İlçesi'nde vuku bulan şiddet olaylarının engellenmesi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'Elektronik Kelepçe Uygulaması' konulu 1 Mart 2021 tarihli ve 131 sayılı yazısı kapsamında aile içi ve kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edilebilmesi ve KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettirilmesi konuları" görüşüldü. - BALIKESİR