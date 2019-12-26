Marmara da Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplantı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara da Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplantı yapıldı - Son Dakika

Marmara da Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplantı yapıldı

6 saat önce

Marmara İlçesi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon" toplantısı düzenlendi.

Marmara da Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplantı yapıldı, System.String[]

Marmara İlçesi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon" toplantısı düzenlendi.


Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın uygulamasının ve kadına yönelik şiddet için alınması gereken diğer tedbirlerin görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi.


Kaymakamlık Toplantı salonunda Kaymakam Hasan Uğuz başkanlığında gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon" toplantısına, Marmara İlçe Jandarma Komutanı İrfan Okur, İlçe Emniyet Amiri Uğur Balcı, İlçe Yazı İşleri Müdürü Turan Engin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Yavuz, İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Yeşim Demir ve İlçe SYD Vakfı Müdürü Gaye Dedeleroğlu katıldı. - BALIKESİR

Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü
16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu

Son Dakika Haberleri
19:06 Kilis'in sınırdaki bazı bölgeleri 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Son Dakika
19:05 Bulgaristan'da Türkler şehitlerini andı - Son Dakika
19:03 Afganistan uyruklu uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
19:02 Asgari ücret, 2 bin 324,70 TL olarak belirlendi - Son Dakika
19:02 Amanos Dağları etekleri beyaza büründü - Son Dakika
16:58 Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 19:09:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmara da Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplantı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]