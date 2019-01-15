Son Dakika Haberleri: Marmara'da Kar Yağışı

Marmara'da Kar Yağışı

19 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde yağmur ve karla karışık yağmurun zamanla Trakya ile Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

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Marmara Bölgesi'nde yağmur ve karla karışık yağmurun zamanla Trakya ile Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak.

Bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçmesi, yağmur ve karla karışık yağmurun zamanla Trakya ile Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların Sakarya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edilirken, bölgede rüzgarın kuzey yönlerden fırtına (60-80 km/saat); İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesine, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde ise tipiye karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Sakarya'nın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşanabileceğinden vatandaşlar uyarılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:53 Kaynak: AA

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