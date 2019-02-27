Marmara'da Kar Yağışı

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.



Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.



Yüksek kesimler ile bölgenin doğusunun ise yer yer kar yağışlı geçmesi, yağışların Sakarya'nın güneydoğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.



Kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin edilen rüzgar ile kuvvetli kar yağışları nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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