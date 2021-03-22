Marmara'da koronavirüsün en çok görüldüğü Yalova'da vatandaşlar tedirgin - Son Dakika

Marmara'da koronavirüsün en çok görüldüğü Yalova'da vatandaşlar tedirgin

22.03.2021 14:04
Marmara'da koronavirüsün en çok görüldüğü Yalova'da vatandaşlar tedirgin, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 binde 275,31'lik oranla, vaka artışında Türkiye'de 5'inci, Marmara Bölgesi'nde ise ilk sırada yer alan Yalova'da vatandaşlar, tedbirlere uyulmadığının altını çizdi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 binde 275,31'lik oranla, vaka artışında Türkiye'de 5'inci, Marmara Bölgesi'nde ise ilk sırada yer alan Yalova'da vatandaşlar, tedbirlere uyulmadığının altını çizdi. Kentte,kameralara maske takmayan vatandaşların görüntüleri yansıdı.

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı. 100 binde 275,31'lik vaka artışıyla Yalova, Türkiye genelinde 5'inci, Marmara Bölgesi'nde 1'ci il oldu. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, salgının önlenmesine yönelik ek tedbirler alınacağı konusunda vatandaşları uyardı. Maske, sosyal mesafe ile temizlik kurallarına yeteri kadar kentte uyulmadığını dile getiren vatandaşlar ise alınacak ek tedbirlerden dolayı tedirgin.  Kent merkezinde maskesiz kameralara yansıyan vatandaşların görüntüleri dikkat çekti.

'HERKES KURALLARA UYMALI'

Kentte vatandaşlar, artan vaka oranlarından dolayı tedirgin. Yalova'de herkesin kurallara uyması gerektiğinin altını çizen Bilal Kaşıkçı (73) şunları söyledi:

"Yaşlılar kadar gençler de dikkat etmeli. Gençlerin maske takmadığını, toplu olarak gezdiğini çok görüyoruz. Hepimiz maske, mesafe ve temizlik kuralına uymalıyız. Kabahati kendimizde aramalıyız. Kendimizi korursak, her şey düzelir, bırakırsak, gezersek hastalık bulaşır."

MASKESİZ İKİ GENÇ KAMERADA

Kentte vaka oranlarının artışı hakkında görüşlerini vatandaşların açıkladığı sırada ise kameralara maskesiz iki gencin görüntüsü yansıdı. Ellerindeki maskeleri daha sonra uyarı üzerine taktıkları gözlendi.

Maskesiz dolaşanlara tepki gösteren vatandaşlar ise "Yakında burayı tam kapatacaklar. Kurallara ne yazık ki kimse uymuyor" ifadelerini kullandılar.

'EK TEDBİRLER GELECEK'

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kentte artan vaka oranları karşısında İl Hıfzıssıha Kurulu'nun ek tedbirler getireceğini belirtti. Tutuk,  "Yalova, üç büyük şehrin, geçiş güzergahında. Günlük, tersane ve sanayi tesislerinde çalışmak için çok sayıda kişinin geldiği kente, yazlıkçılar da rağbet ediyor. Bunlar vaka artışını etkiliyor. Hasta sayısını düşürmek ise vatandaşlarımızın elinde. Duyarlı olup, maske ve mesafe tedbirlerine dikkat edilmeli" dedi.

Görüntü dökümü

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-Yalova'da caddelerden detaylar-Vatandaşların görüşleri-Vatandaş ile röportaj esnasında maskesiz iki gencin görüntüsü-Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un açıklamaları-Anons

Haber-Kamera:  Cem Mete OKUR/YALOVA,


Marmara'da koronavirüsün en çok görüldüğü Yalova'da vatandaşlar tedirgin
Marmara'da koronavirüsün en çok görüldüğü Yalova'da vatandaşlar tedirgin
Marmara'da koronavirüsün en çok görüldüğü Yalova'da vatandaşlar tedirgin
Marmara'da koronavirüsün en çok görüldüğü Yalova'da vatandaşlar tedirgin
Marmara'da koronavirüsün en çok görüldüğü Yalova'da vatandaşlar tedirgin
Marmara'da koronavirüsün en çok görüldüğü Yalova'da vatandaşlar tedirgin
Marmara'da koronavirüsün en çok görüldüğü Yalova'da vatandaşlar tedirgin
Marmara'da koronavirüsün en çok görüldüğü Yalova'da vatandaşlar tedirgin
Marmara'da koronavirüsün en çok görüldüğü Yalova'da vatandaşlar tedirgin

Marmara Bölgesi, Fahrettin Koca, Türkiye, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmara'da koronavirüsün en çok görüldüğü Yalova'da vatandaşlar tedirgin - Son Dakika


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