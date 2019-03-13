Marmara'da Kuru Yük Gemisi Battı

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında mıcır yüklü bir gemi fırtına sebebiyle battı.

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında mıcır yüklü bir gemi fırtına sebebiyle battı.



Marmara Bölgesi'nde etkili olan kötü hava şartları, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Balıkesir'in ada ilçesi olan Marmara İlçesi'nde Yusuf Celal isimli kuru yük gemisi karaya vurduktan sonra battı. Mıcır yüklü gemideki mürettebat, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'un haber vermesi sonucu ekipler tarafından kurtarıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir kişinin yaralandığı bildirildi. - BURSA

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Marmara Adası'nda Kuru Yük Gemisi Battı

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