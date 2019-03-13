Son Dakika Haberleri: Marmara'da Kuru Yük Gemisi Battı

Marmara'da Kuru Yük Gemisi Battı

1 saat önce

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında mıcır yüklü bir gemi fırtına sebebiyle battı.

Marmara'da Kuru Yük Gemisi Battı, System.String[]
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında mıcır yüklü bir gemi fırtına sebebiyle battı.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan kötü hava şartları, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Balıkesir'in ada ilçesi olan Marmara İlçesi'nde Yusuf Celal isimli kuru yük gemisi karaya vurduktan sonra battı. Mıcır yüklü gemideki mürettebat, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'un haber vermesi sonucu ekipler tarafından kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir kişinin yaralandığı bildirildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:11 Kaynak: İHA

Balıkesir, Marmara, 3. Sayfa
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