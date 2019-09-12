Son Dakika Haberleri: Marmara'da kuvvetli fırtına uyarısı
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Marmara'da kuvvetli fırtına uyarısı

2 saat önce

Marmara Bölgesi'nde yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına bekleniyor.

Marmara'da kuvvetli fırtına uyarısı, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Rüzgarın İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Marmara Bölgesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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