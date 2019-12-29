Marmara'da kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika

METEOROLOJİ gece saatlerinden salı sabah saatleri arasında Marmara'da fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.