Son Dakika Haberleri: Marmara'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Marmara'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

1 saat önce

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne'nin güney kesimlerinde rüzgarın, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı, System.String[]
İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne'nin güney kesimlerinde rüzgarın, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede öğle saatlerinden itibaren rüzgarın yönünün kuzeydoğuya dönerek kuvvetinin artması tahmin ediliyor.


Yarın akşam saatlerine kadar İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esecek rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.


Marmara Denizi'nde güney ve güneybatı yönlerinden esen rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, yarın akşamdan itibaren ise etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:42 Kaynak: AA

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