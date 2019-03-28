Son Dakika Haberleri: Marmara'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Marmara'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Marmara'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenecek rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 31 Mart Pazar sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:15 Kaynak: AA

İstanbul, Marmara Bölgesi, Güncel
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