Marmara'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi
'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. İstanbul
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenecek rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 31 Mart Pazar sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:15 Kaynak: AA
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