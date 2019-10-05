Son Dakika Haberleri: Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı
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Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı

1 saat önce

İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde, şiddetli sağanak bekleniyor.

Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı, System.String[]

İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde, şiddetli sağanak bekleniyor.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21 -50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ani yağışın oluşturabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:38 Kaynak: AA
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