Son Dakika Haberleri: Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı
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Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak (30-50 kg/m2) öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda görülecek olan sağanağın gece saatlerinde etkisini artırması tahmin ediliyor.

İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:26 Kaynak: AA
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