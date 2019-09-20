Son Dakika Haberleri: Marmara'da kuvvetli yağış uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Marmara'da kuvvetli yağış uyarısı

2 saat önce

Marmara Bölgesi'nde bugün Kocaeli ile Sakarya'da kuvvetli sağanak beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Marmara'da kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde bugün Kocaeli ile Sakarya'da kuvvetli sağanak beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de kuvvetli yağış öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Marmara Bölgesi, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş kullanıma açılacak
Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek Mahkeme Başkanı, Minik Leyla'nın katil zanlısına sert çıktı: Niye sırıtıyorsun? Savunma Sanayii Başkanı: S-400'ler Aralık'ta kurulmuş olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:40:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara'da kuvvetli yağış uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]