Marmara'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Marmara'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Marmara Denizinde etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Marmara Denizinde etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizinde etkili olan lodos deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.


Denizdeki lodosun etkisi sürüyor. - TEKİRDAĞ

Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:07 Kaynak: İHA
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