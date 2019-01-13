Son Dakika Haberleri: Marmara'da Lodos Etkisini Kaybetti

Marmara'da Lodos Etkisini Kaybetti

1 saat önce

Marmara Denizi'nde, lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Marmara'da Lodos Etkisini Kaybetti, System.String[]
Marmara Denizi'nde, lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos sebebiyle Süleymanpaşa ve Şarköy sahillerine demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker, lodosun etkisini kaybetmesinin ardından demir aldı.

Lodos nedeniyle avlanmaya ara veren balıkçıların da bugün denize açılacakları belirtildi.

Hava sıcaklığının 4 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar da sahillerde güneşli havanın tadını çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:58 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'ı Tuvalet Fırçası Haline Getirdiler Eski Bakan Recep Akdağ,Gençlerle Birlikte Renkli Görüntüler Verdi

Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 18:17:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara'da Lodos Etkisini Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]