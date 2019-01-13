Marmara'da Lodos Etkisini Kaybetti

Marmara Denizi'nde, lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Marmara Denizi'nde, lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.



Saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos sebebiyle Süleymanpaşa ve Şarköy sahillerine demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker, lodosun etkisini kaybetmesinin ardından demir aldı.



Lodos nedeniyle avlanmaya ara veren balıkçıların da bugün denize açılacakları belirtildi.



Hava sıcaklığının 4 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar da sahillerde güneşli havanın tadını çıkardı.

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