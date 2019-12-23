Marmara'da lodos etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Marmara'da lodos etkisini sürdürüyor

7 saat önce

Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan şiddetli lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Marmara'da lodos etkisini sürdürüyor, System.String[]

Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan şiddetli lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirledi. Gemiler yola çıkmak için rüzgarın dinmesini bekliyor.

Lodos balıkçıları da etkiledi. Rüzgar nedeniyle balıkçılar 2 gündür denize açılamıyor.

Meteoroloji yetkilileri, etkisini çarşambaya kadar sürdürmesi beklenen lodosun hafta ortasında kara yele döneceğini kaydetti.

Marmara Denizi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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