Marmara'da Mayıs ayında hamsi sürprizi - Son Dakika
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Marmara'da Mayıs ayında hamsi sürprizi

15.05.2022 17:54
Marmara'da Mayıs ayında hamsi sürprizi

Balıkesir'in Erdek ve Marmara İlçeleri tarafında kıyı balıkçılarının ağlarına takılan hamsi balıkları Bandırma Balık halinde kilosu 60 Liradan satılıyor.

Balıkesir'in Erdek ve Marmara İlçeleri tarafında kıyı balıkçılarının ağlarına takılan hamsi balıkları Bandırma Balık halinde kilosu 60 Liradan satılıyor.

Marmara Denizi Erdek, Marmara Adasında kıyı balıkçıların ağlarına takılan hamsi Bandırma balık halinde kilosu 60 TL'den satılırken, özellikle Mayıs ayının ortalarına doğru görünen hamsi şaşırttı. Havaların ısınmasıyla balıkların bollalacağını beklediklerini açıklayan balıkçı Barış Yıldız, "15 Nisan'da büyük kayıklar için balık avlama yasağının başlamasının ardından kıyı balıkçılarının avlandığı balıklar halimize geliyor. Hamsi ve istavrit çok geliyor. Hamsi kilosu 60, İstavrit ise kilosu 50 Liradan satılıyor. Havaların ısınmasıyla balık miktarının çoğalmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımız en çok Hamsiye rağbet gösteriyor " şeklinde konuştu.

(Ömer Turan/İHA)

Marmara'da Mayıs ayında hamsi sürprizi
Marmara'da Mayıs ayında hamsi sürprizi
Marmara'da Mayıs ayında hamsi sürprizi

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Marmara Denizi, Balıkesir, Marmara, Mayıs, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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