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Marmara'da "Müsilaj Temizliği Seferberliği" başlatıldı - Son Dakika

Marmara'da "Müsilaj Temizliği Seferberliği" başlatıldı

08.06.2021 16:46
Marmara'da

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, müsilajla (deniz salyası) ilgili olarak perşembe günü İstanbul'daki eylem planını deklare edeceklerini söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, müsilajla (deniz salyası) ilgili olarak perşembe günü İstanbul'daki eylem planını deklare edeceklerini söyledi.

Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında Caddebostan Sahili'nde başlatılan deniz temizliği seferberlik programında konuşan Yerlikaya, uzun süredir bu sorunla uğraştıklarını belirtti.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir seferberliğin başlatıldığını ifade etti.

Valilik Koordinasyon Merkezini oluşturduklarını bildiren Yerlikaya, "Perşembe günü 14.00'te Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, İSKİ, İSTAÇ, Marmara Denizi'nde kıyısı olan ilçe belediye başkanlarımız, Tarım, Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri, STK'lar ve üniversitelerle bir araya geleceğiz. 22 maddelik eylem planının İstanbul ayağı ile ilgili, İstanbul'da müsilaj sorununun çözümü ile ilgili çalışma takvimimizi madde madde belirleyeceğiz. Kısa, orta ve uzun vadede 3 ay içerisinde bakanlığımızın açıklayacağı stratejik planla uyumlu eylem planının takvimi belirlenecek. Perşembe günü İstanbul'daki eylem planını deklare edeceğiz." şeklinde konuştu.

Müsilajla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Pendik'te devletin kararlılığını ortaya koyarak talimat verdiğini dile getiren Yerlikaya, sorunu çözmek için yapılması gerekenleri yerine getireceklerini kaydetti.

Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan tüm şehirlerde yerel yönetimlerin yol haritasını çıkaracaklarını anlatan Yerlikaya, "Hemşehrilerimize söz vereceğiz. 7 vilayette verilen sözlerin takibi yapılacak ve şeffaf bir şekilde medya aracılığıyla bütün hemşehrilerimizle paylaşılacak." diye konuştu.

Kısa vadede, bugün temizlik seferberliği başlatıldığını aktaran Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Şu an için 20 tekne devamlı surette bu sıkıntıyı bertaraf etmek için çalışıyor. Kalıcı olan ileri biyolojik arıtmadır. İstanbul'da 4 milyon metreküplük arıtılan suyun 1,9 milyon küpünü Marmara'ya kalanı Karadeniz'e veriyoruz. Bunlarla ilgili yerel yönetimlerimiz gayret gösterecek. Bir daha aynı sıkıntıyı yaşamamak adına samimi olarak çalışacağız. Bir sözüm de yaşayan bizlere. 16,5 milyon hemşehrilerimize. Nasıl görmek istiyorsak denizimizi, yeşilimizi, toprağımızı lütfen o şekilde davranalım."

"Herkes 'Marmara hepimizin' dedi"

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şu ana kadarki süreci son derece başarılı şekilde, katılımcı bir akıl ve siyaset üstü bir mekanizmayla yürüttüklerini söyledi.

Sürecin yürütülmesinde ilgili tüm tarafların olduğuna değinen Büyükakın, ortak akılla yürüttükleri çalışmalarda ortak sahiplenme gerektiğinin altını çizdi. Marmara Belediyeler Birliği ve Bakanlığın ortaklaşa yürüttüğü çalışmada tarafların gereksiz tartışmaların içine girmemeyi tercih ettiğini anlatan Büyükakın, "Herkes 'Marmara hepimizin' dedi, diğerine kabahat bulmak, 'Sen şunu yapmadın, sen bunu yapmadın.' demeyi seçmek yerine, diğer yolu seçti, aklın yolunu seçti, bilim adamlarının söylediği yolu seçti. Çünkü şunu biliyoruz, Marmara Denizi'ne bizim vermemiz gereken, insan kaynaklı atıkların ortamdan uzaklaştırılması." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, bilim insanlarının ortama verilen azot, fosfor ve diğer kirleticiler yüzde 40 azaltıldığında beş yıl içinde Marmara Denizi'nin eski haline döneceğini söylediklerini aktardı.

İlgili tüm taraflara teşekkür eden Büyükakın, "Bu çalışmalarda bize liderlik eden değerli Bakanımıza, en başta Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürleri bir borç biliyorum. Önümüzdeki süreçte birlikte hareket ederek ortak akılla bu meselenin üstesinden geleceğimizi, buna ilişkin bilgimizin, becerimizin, kapasitemizin olduğunu, ümitsizliğin yanlış olduğunu ve kısa sürede Marmara'nın eski günlerine kavuşacağına inandığımı ifade etmek istiyorum." dedi.

"Günlük 4 milyon metreküpe yakın atığı yönetiyor bu kent"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Marmara Denizi'nin yaşadığı müsilaj tehdidini bertaraf etmek için çok güzel bir girişim başlatıldığını belirterek, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordine ettiği sürecin doğru tanımlandığını söyledi.

Marmara Denizi'nin yaşadığı tehdidin yılların birikimi olduğunu anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Asıl olan atık sürecini başlatmaktır. Atık süreci ile ilgili geçmişten bugüne iyi işler yapılmıştır, ilaveleri yapılmaktadır. İlaveleri tasarlanmaktadır. Günlük 4 milyon metreküpe yakın atığı yönetiyor bu kent. Bu hacmin, İstanbul'da şu an yönetilme biçimi yüzde 50'yi aşan biçimde ileri biyolojik arıtma, ama diğer kısmı ise ön arıtma biçimde derin deşarj yöntemiyle yapılmakta. Bugün dönüşümü ile ilgili 1,5 milyon metreküplük bir alan şu anda kapasite çalışma içerisinde. İlave ihtiyaçlarımız var. Onlarla ilgili hem proje hem de yer tahsisi konusunda kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız yürüyor."

İmamoğlu, İstanbullular adına stratejik plan üzerinden ortaya çıkan ödevlerini en iyi şekilde yapacaklarını belirterek, bunu gelecek nesiller adına yerine getirmek zorunda olduklarını aktardı.

Marmara'da Müsilaj Temizliği Seferberliği başlatıldı
Marmara'da Müsilaj Temizliği Seferberliği başlatıldı
Marmara'da Müsilaj Temizliği Seferberliği başlatıldı
Marmara'da Müsilaj Temizliği Seferberliği başlatıldı

Marmara Denizi, İstanbul, Müsilaj, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara'da 'Müsilaj Temizliği Seferberliği' başlatıldı - Son Dakika


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