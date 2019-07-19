Son Dakika Haberleri: Marmara'da parçalı bulutlu hava
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Marmara'da parçalı bulutlu hava

2 saat önce

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Marmara'da parçalı bulutlu hava, System.String[]
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artacak.
Bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetli (20-40 km/s) esmesi öngörülüyor.
Marmara Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:30 Kaynak: AA
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