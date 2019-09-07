Son Dakika Haberleri: Marmara'da parçalı bulutlu hava
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Marmara'da parçalı bulutlu hava

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

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Marmara Bölgesi'nde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:52 Kaynak: AA
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