Marmara'da parçalı bulutlu hava
1 saat önce
Marmara Bölgesi'nde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:52 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.
Bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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