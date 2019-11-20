Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Bölgede parçalı ve az bulutlu hava beklenirken akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinde çok bulutlu hava öngörülüyor.

Yer yer pus ve sis tahmin edilen bölgede rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, bölgenin batısında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.