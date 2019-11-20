Son Dakika › Güncel › Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika
Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
7 saat önce
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:00 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Bölgede parçalı ve az bulutlu hava beklenirken akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinde çok bulutlu hava öngörülüyor.
Yer yer pus ve sis tahmin edilen bölgede rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, bölgenin batısında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Meteoroloji Genel Müdürü duyurdu: Yağış geliyor Kedileri vahşice öldürülen kadın, şüphelendiği eski sevgilisinden şikayetçi oldu İmamoğlu, İç Denetim Birimi Başkanlığı'na 'Kara Para Uzmanı' Halim İpek'i getirdi İranlı adam saatlerce kaldırımda cansız manken gibi bekledi