Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika

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Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
6 saat önce
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.
Bölgede parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.
Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:04 Kaynak: AA
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