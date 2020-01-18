Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak - Son Dakika
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Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak

20 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hafif yağmurlu geçecek.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:40 Kaynak: AA
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