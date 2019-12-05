Son Dakika Haberleri: Marmara'da poyraz deniz ulaşımını aksattı
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Marmara'da poyraz deniz ulaşımını aksattı

6 saat önce

Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Marmara'da poyraz deniz ulaşımını aksattı, System.String[]

Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, Tekirdağ'da Süleymanpaşa sahiline demirledi.


Bu arada, balıkçılar da olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, deniz ulaşımını kullanacaklar ile balıkçılara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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