Marmara'da poyraz deniz ulaşımını aksattı

Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, Tekirdağ'da Süleymanpaşa sahiline demirledi.



Bu arada, balıkçılar da olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, deniz ulaşımını kullanacaklar ile balıkçılara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.