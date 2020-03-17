Marmara'da poyraz etkisini kaybetti - Son Dakika

Marmara'da poyraz etkisini kaybetti
6 saat önce
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle şilep ve tankerler yollarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:08 Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle şilep ve tankerler yollarına devam etti.
Bölgede hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker yollarına devam etti.
Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da bugün akşam saatlerinde av için açılacak.
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